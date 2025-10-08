Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Baum fällt in Bahnoberleitung - Zug fährt dagegen - keine Verletzten

Bremen (ots)

Bahnstrecke Bremen - Hamburg, Ortslage Buchholz, 08.10.2025 / 12:09 Uhr

Am heutigen Mittwochmittag kam es zu einem Unfall im Bahnbetrieb auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen. Nahe Buchholz ist offenbar ein großer Ast von einem Baum aus bislang noch ungeklärter Ursache in die starkstromführende Oberleitung gefallen und fing dadurch Feuer. Der Triebfahrzeugführer eines Metronom-Zuges auf der Fahrt von Hamburg nach Bremen konnte trotz Schnellbremsung nicht verhindern, dass sein Zug mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h in die Unfallstelle hineinfuhr.

Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz und löschte bereits den Brand. Auch ein Notfallmanager der DB und die Bundespolizei sind vor Ort. In dem Zug befinden sich ca. 150 Fahrgäste. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Vorfall niemand verletzt. Der Einsatz vor Ort dauert aktuell an. Die Bundespolizei ermittelt bzgl. der Unfallursache.

Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt und es kommt zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende. Anfragen zu Verspätungen oder Ersatzverkehrsregelungen dürfen gern an die Pressestelle der deutschen Bahn gerichtet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell