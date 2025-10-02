Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Ungewöhnlicher Zugriff für Bundespolizeifahnder: 76-Jährige nach Raub eines Koffers am Hauptbahnhof Bremen vorläufig festgenommen - 81-jährige Geschädigte wohlauf.

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 01.10.2025 / 16:56 Uhr

Eine 76-jährige Frau aus Verden verfolgte am Mittwochnachmittag im Bremer Hauptbahnhof eine 81-jährige Frau aus Springe vom Bahnsteig zu Gleis 10 bis zum Treppenaufgang zum Bahnsteig 1. Dort entriss die Seniorin der älteren Frau deren Reisekoffer. Die 81-Jährige griff ihrerseits nach dem Koffer und stürzte dabei. Damit die ältere Frau den Koffer losließ, trat die Tatverdächtige der am Bodenliegenden auf die Hand. Anschließend wollte die 76-Jährige mit dem geraubten Koffer fliehen, doch Zivilfahnder der Bundespolizei waren bereits auf die Situation aufmerksam geworden und nahmen sie an Ort und Stelle vorläufig fest.

An der Wache der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass die aggressive Seniorin einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille hatte. Die Frau unternahm zudem gleich zweimal einen untauglichen Versuch noch aus der Polizeiwache zu flüchten und langte dabei auch einem Beamten mit der Hand ins Gesicht.

Die Eigentümerin des Koffers blieb unverletzt und konnte ihre Reise bereits kurze Zeit nach der Tat fortsetzen.

Da der Verdacht eines versuchten Raubes und damit eines Verbrechens bestand, übernahm zuständigkeitshalber die Kriminalpolizei Bremen sowohl die Tatverdächtige als auch die weiteren Ermittlungen.

