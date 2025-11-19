PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Fahrradrahmen aufgefunden - Wer kann Hinweise auf den Besitzer geben?

Nordhausen (ots)

Am 2. September wurde auf dem Petersberg, in der Nähe des Skaterparks, ein grauer Fahrradrahmen des Herstellers Focus festgestellt. Das teilweise auseinandergebaute Mountainbike wurde in einem Gebüsch aufgefunden und war mit einem Kettenschloss der Marke Walfort an einem Stamm angeschlossen. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Polizei in Nordhausen such nun den Eigentümer oder Hinweisgeber, die Angaben zum Besitzer machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0228582

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
