PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher suchen Kanzlei auf

Mühlhausen (ots)

Im Lindenbühl betraten derzeit Unbekannte in der Zeit von Dienstag 20 Uhr bis Mittwoch 08.15 Uhr gewaltsam eine Kanzlei. Bei dem Aufbrechen der Eingangstür und mehrere Innentüren entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem wurden mehrere Wertgegenstände aus dem Gebäudeinneren erbeutet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und suchten und sicherten Spuren, die Rückschlüsse auf die Täter zulassen könnten. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0301214

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 15:22

    LPI-NDH: Reh kollidiert mit Auto

    Göllingen (ots) - Auf der Landstraße 2290 kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Pkws sowie eines Rehs. Das Tier beabsichtigte die Straße zwischen Seega und Göllingen und zu kreuzen, als ein Auto herannahte. Das Reh kollidierte mit dem Fahrzeug und beschädigte es an der Seite. Anschließend flüchtete das Wildtier in die Flur. Der Verletzungsgrad bei dem Reh ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:22

    LPI-NDH: Nieser führt zu Unfall - Pkw prallt gegen Mauer

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwoch kam in der Frauenstraße gegen 07.40 Uhr der Fahrer eines Mazda von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Hierbei wurden das Fahrzeug und die Mauer beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der informatorischen Befragung nach der Unfallursache gab der 61-jährige Fahrer an, dass er in Folge des Niesens von der Fahrbahn abkam. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren