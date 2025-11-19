Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher suchen Kanzlei auf

Mühlhausen (ots)

Im Lindenbühl betraten derzeit Unbekannte in der Zeit von Dienstag 20 Uhr bis Mittwoch 08.15 Uhr gewaltsam eine Kanzlei. Bei dem Aufbrechen der Eingangstür und mehrere Innentüren entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zudem wurden mehrere Wertgegenstände aus dem Gebäudeinneren erbeutet.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und suchten und sicherten Spuren, die Rückschlüsse auf die Täter zulassen könnten. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0301214

