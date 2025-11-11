Polizei Hamburg

POL-HH: 251111-3. Drei Autos in Hamburg-Heimfeld durch Schüsse beschädigt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.11.2025, gegen 18:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Heimfeld, Grumbrechtstraße / Nobléestraße

Am vergangenen Samstagabend sind drei Fahrzeuge durch Schüsse im Stadtteil Heimfeld beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 183) hörten Anwohner mehrere Knallgeräusche aus dem Kreuzungsbereich Grumbrechtstraße / Nobléestraße, die zunächst als Böllerexplosionen gedeutet wurden. In diesem Zusammenhang soll ein Unbekannter über die Grumbrechtstraße geflüchtet sein.

Wenig später stellte ein 41-jähriger Fahrzeugnutzer Einschusslöcher an seinem geparkten Mercedes fest und verständigte die Polizei.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 46 stellten daraufhin ein weiteres beschädigtes Fahrzeug fest und fanden im Umfeld mehrere Patronenhülsen. Am Sonntag meldete sich zudem ein weiterer Fahrzeughalter, dessen Opel ebenfalls beschädigt worden war.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, die nun durch das LKA 183 fortgeführt werden.

Der Unbekannte, der zur Tatzeit beobachtet wurde, kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt

- "südländisches" Erscheinungsbild

- dunkler Bart

- trug ein weißes Cap

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen Applikationen, einer grauen Jogginghose und weißen Schuhen

Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell