Polizei Hamburg

POL-HH: 251111-4. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf ein Mobilfunkgeschäft in Hamburg-Altona-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.11.2025, 12:22 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Altstadt, Neue Große Bergstraße

Heute Mittag haben drei Unbekannte ein Mobilfunkgeschäft in Hamburg-Altona-Altstadt überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 124) zufolge betraten drei maskierte Unbekannte den Verkaufsraum des Ladens und drängten einen Mitarbeiter in einen Nebenraum. Dort bedrohten die Männer, wobei einer von ihnen offensichtlich eine Schusswaffe bei sich trug, den Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf nahmen die Räuber mehrere Mobiltelefone in ihrer mitgeführten weißen Stofftasche an sich und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Louise-Schroeder-Straße.

Die sofortige Fahndung mit knapp zwanzig Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle 1" führte nicht zur Feststellung der mutmaßlichen Räuber, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1:

- männlich - circa 25 Jahre alt - etwa 180 cm groß - "südländische Erscheinung" - schwarzer Vollbart - bekleidet mit einer schwarzer Pufferjacke und hellen Stoffhandschuhen

Täter 2:

- männlich - dunkel gekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Pufferjacke und hellen Stoffhandschuhe

Täter 3:

- männlich - Schwarz - dunkel gekleidet mit hellen Stoffhandschuhen

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 124) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

