POL-HH: 251110-4. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.09.2025, 01:18 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Mühlenkamp

Mit Hilfe von Lichtbildern und einem Video suchten die Strafverfolgungsbehörden öffentlich nach mehreren Tatverdächtigen, die im September dieses Jahres ein versuchtes Tötungsdelikt begangen haben sollen.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung vom 07.11.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6153386

Die in der Ursprungsmeldung gesuchten Personen, bei denen es sich um Männer im Alter von 36 bis 38 Jahren handelt, meldeten sich im Laufe des Wochenendes zum Teil über Rechtsbeistände an Hamburger Polizeikommissariaten und stellten sich.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Die weiteren Ermittlungen gegen die vier deutschen und einen afghanischen Tatverdächtigen dauern an.

