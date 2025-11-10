PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251110-4. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.09.2025, 01:18 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Mühlenkamp

Mit Hilfe von Lichtbildern und einem Video suchten die Strafverfolgungsbehörden öffentlich nach mehreren Tatverdächtigen, die im September dieses Jahres ein versuchtes Tötungsdelikt begangen haben sollen.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung vom 07.11.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6153386

Die in der Ursprungsmeldung gesuchten Personen, bei denen es sich um Männer im Alter von 36 bis 38 Jahren handelt, meldeten sich im Laufe des Wochenendes zum Teil über Rechtsbeistände an Hamburger Polizeikommissariaten und stellten sich.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Die weiteren Ermittlungen gegen die vier deutschen und einen afghanischen Tatverdächtigen dauern an.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren