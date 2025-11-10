Polizei Hamburg

POL-HH: 251110-1. 78-Jähriger verstirbt nach Brand in Billstedter Pflegeheim

Zeit: 07.11.2025, 20:04 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Oberschleems

Nach einem Brand am Freitagabend in einem Pflegeheim im Stadtteil Billstedt erlag ein 78-jähriger Bewohner seinen schweren Verletzungen. Das Fachkommissariat für Brandermittlungen (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter des Pflegeheims den Alarm der Brandmeldeanlage sowie eine Rauchentwicklung und informierte die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Bett des Seniors bereits in voller Ausdehnung. Parallel zu den Löscharbeiten retteten die Einsatzkräfte ihn sowie einen 81-Jährigen aus dessen angrenzendem Zimmer und transportierten sie in ein Krankenhaus.

Der 78-Jährige erlag im weiteren Verlauf seinen schweren Verletzungen, sein Nachbar hatte Rauchgas eingeatmet und verblieb für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, welche nun vom LKA 45 fortgeführt werden und andauern. Nach aktuellem Stand sehen es die Beamtinnen und Beamten als sehr wahrscheinlich an, dass die unsachgemäße Handhabung eines Feuerzeugs durch den 78-Jährigen den Brandausbruch verursacht hat.

