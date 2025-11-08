Polizei Hamburg

POL-HH: 251108-1. Eine vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Heimfeld

Tatzeit: 08.11.2025, 00:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Heimfeld, Nobléestraße

In der Nacht zu Samstag ist ein 36-Jähriger durch eine 20-jährige Ukrainerin in seiner Wohnung mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Mordkommission (LKA 41) und die Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei gerieten die 20-Jährige und ihr 36-jähriger Bekannter in dessen Wohnung im Stadtteil Heimfeld in eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 20-jährige Frau den Mann mit einem Messer verletzte. Wenig später klingelte die Frau bei einem Nachbarn und bat diesen um Hilfe. In der Wohnung fand der Nachbar den lebensgefährlich verletzten 36-Jährigen und wählte daraufhin den Notruf.

Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch erlag der Mann noch in der Wohnung seinen Verletzungen.

Die 20-Jährige wurde von den Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats 46 (PK 46) vorläufig festgenommen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die noch in der Nacht durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft fortgeführt wurden. Aufgrund ihrer offensichtlichen Alkoholisierung erfolgte bei der Tatverdächtigen eine Blutprobenentnahme. Für die Tatortarbeit kamen die Spurensicherung des Landeskriminalamts (LKA 31) sowie ein 3D-Scanner (LKA 38) zum Einsatz.

Die Tatverdächtige wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

