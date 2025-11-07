Polizei Hamburg

POL-HH: 251107-1. Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern und Video nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Winterhude

Tatzeit: 07.09.2025, 01:18 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Mühlenkamp

Im September dieses Jahres kam es im Anschluss an ein Straßenfest im Hamburger Stadtteil Winterhude zu einem versuchten Tötungsdelikt, infolgedessen ein 29-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungsbehörden suchen nun öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6113337, verwiesen.

Da die bisherigen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) nicht zur Identifizierung tatverdächtiger Personen geführt haben, hat das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern und einer Videosequenz angeordnet.

Die der Pressemitteilung angefügten Lichtbilder sind dem vorliegenden Videomaterial entnommen und zeigen die mutmaßlichen Täter nach dem Angriff.

Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

