Polizei Hamburg

POL-HH: 251106-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Hasskriminalität in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.11.2025, 12:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, S-Bahnhof Bergedorf

Eine Unbekannte hat gestern Mittag im Stadtteil Bergedorf einem Kleinkind auf die Hand geschlagen und die 35-jährige Mutter mutmaßlich fremdenfeindlich beleidigt. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts befand sich die 35-Jährige gemeinsam mit ihrer einjährigen Tochter am Fahrstuhl zur Bushaltestelle des Bahnhofs. Als das Kind die Fahrstuhltaste betätigte, schlug die unbekannte Frau ihm unvermittelt gegen die Hand und beleidigte im weiteren Verlauf die 35-jährige Mutter fremdenfeindlich.

Die Tatverdächtige bestieg im Anschluss einen Linienbus in Richtung Wandsbek. Die 35-Jährige erstattete daraufhin eine Strafanzeige am Polizeikommissariat 43.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 50 Jahre alt

- circa 165 cm groß

- kurze blonde Haare mit grauen Strähnen

- trug eine runde Brille

- bekleidet mit einer Bomberjacke

Der für Fälle von Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen, diese dauern an.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell