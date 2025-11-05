Polizei Hamburg

POL-HH: 251105-5. Schneller Ermittlungserfolg: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Altstadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.10.2025, 04:48 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Mönckebergstraße, Levantehaus

Beamtinnen und Beamte der Zielfahndung (LKA 23) haben gestern gemeinsam mit Einsatzkräften in Hessen einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am vergangenen Freitagmorgen ein versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Altstadt begangen zu haben.

Zum Ausgangssachverhalt wird auf unsere Pressemitteilung vom 03.11.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6150733.

Der Mordkommission (LKA 41) war es im Verlauf der intensiv geführten Ermittlungen gelungen, einen Tatverdächtigen namentlich zu identifizieren.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des 24-jährigen Deutschen an.

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei und Zielfahnderinnen und Zielfahnder des Hessischen Landeskriminalamts den Mann am Flughafen Frankfurt vorläufig fest, da er sich augenscheinlich ins Ausland absetzen wollte. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin erließ einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen der Mordkommission und der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft dauern an.

