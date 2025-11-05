Polizei Hamburg

POL-HH: 251105-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer in Hamburg-Hohenfelde

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.11.2025, 18:50 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hohenfelde, Mühlendamm

Am Dienstagabend kam es zu einer Kollision zwischen dem Transporter eines 46-Jährigen und einem 19 Jahre alten Radfahrer, bei der dieser schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Ermittlungsdienstes der Verkehrsdirektion Ost (VD 32) zufolge befuhr der 46-Jährige mit seinem VW Transporter den Mühlendamm in Richtung Lübecker Straße. Auf Höhe der Schröderstraße querte der 19-jährige Radfahrer die Fahrbahn von rechts kommend, wobei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Fahrradfahrer kam.

Der Heranwachsende erlitt schwere Beinverletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Ein Verkehrsunfall-Team (VUT) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste der Mühlendamm zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen werden nun von der VD 32 geführt und dauern an. Es wird insbesondere geprüft, ob einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht einer Ampel missachtet haben könnte.

In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

