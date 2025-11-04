Polizei Hamburg

POL-HH: 251104-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 57-Jährigem aus Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.07.2025

Ort: Hamburg-Lohbrügge, Korachstraße

Seit Anfang Juli fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 57-jährigen Krzysztof Henryk G. aus dem Hamburger Stadtteil Lohbrügge.

Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6074296

Der Vermisste konnte inzwischen verstorben in Reinbek (Schleswig-Holstein) aufgefunden werden.

Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell