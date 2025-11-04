POL-HH: 251104-4. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 57-Jährigem aus Hamburg-Lohbrügge
Hamburg (ots)
Zeit: seit 07.07.2025
Ort: Hamburg-Lohbrügge, Korachstraße
Seit Anfang Juli fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 57-jährigen Krzysztof Henryk G. aus dem Hamburger Stadtteil Lohbrügge.
Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6074296
Der Vermisste konnte inzwischen verstorben in Reinbek (Schleswig-Holstein) aufgefunden werden.
Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Pap.
