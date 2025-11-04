Polizei Hamburg

POL-HH: 251104-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Lieferservice in Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.11.2025, 23:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Eißendorf, Bremer Straße

Am Montagabend hat ein noch Unbekannter einen Pizzalieferservice im Stadtteil Eißendorf überfallen und ist anschließend mit seiner Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum des Geschäftes, bedrohte den 26-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da der Angestellte der Forderung nicht nachgekommen war, soll der Täter Bargeld an sich genommen haben und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 180 cm groß - schlanke Statur mit schmalen Schultern - bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke "Lacoste" - trug ein beiges Tuch mit schwarz kariertem Muster

Das zuständige Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

