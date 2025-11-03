Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-2. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt - Zuführung einer Tatverdächtigen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.10.2025, 22:40 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Ihlestraße

Eine 39-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht, am Freitagabend versucht zu haben, ihren 42-jährigen Ehemann mit einem Messer zu verletzen und das gemeinsam bewohnte Haus in Brand zu setzen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den Eheleuten zunächst zu einem Streit, in dessen Verlauf die 39-jährige Deutsche Gardinen im Wohnzimmer in Brand setzte. Während der 42-Jährige den Brand löschte, attackierte die alkoholisierte Frau ihren Ehemann mehrmals mit einem Messer, ohne ihn zu verletzen. Nachdem es dem 42-Jährigen gelang, seine Ehefrau zu entwaffnen, verständigte er die Polizei.

Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 42 nahmen daraufhin die Tatverdächtige vorläufig fest.

Die Mordkommission (LKA 41) hat in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Das Amtsgericht Hamburg erließ mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell