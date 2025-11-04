Polizei Hamburg

POL-HH: 251104-2. Zeugenaufruf nach homophober Beleidigung und Bedrohung in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.11.2025, 19:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee/Bundesstraße

Ein Unbekannter hat am Samstagabend im Stadtteil Rotherbaum einen 35-Jährigen in mutmaßlich homophober Absicht beleidigt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge stand der 35-Jährige vor einer Lokalität an der Ecke Grindelallee/Bundesstraße als er aus noch ungeklärter Ursache unvermittelt von einem 175 bis 180 cm großen und geschätzt 30 bis 45 Jahre alten Mann homophob beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf bedrohte der Unbekannte den Geschädigten mit einem Messer, woraufhin ein 34-jähriger Zeuge eingriff.

Im Anschluss flüchtete der Täter mit einem Bus zum Theodor-Heuss-Platz und von dort in den Bahnhof Dammtor. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch die Bundespolizei beteiligt war, führten nicht zum Antreffen des Gesuchten, der weiterhin wie folgt beschrieben wird:

- "osteuropäisches Erscheinungsbild" - kurze braune Haare - auffällige Augenbrauen (sogenannte "Monobraue") - bekleidet mit einer blauen engen Jeans, einer dunklen Regenjacke sowie weißen Schuhen

Die Ermittlungen werden nun beim für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutz (LKA 7) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

