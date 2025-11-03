PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251103-2-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, gegen 01.30 Uhr, kam es in der Rendsburger Straße in Fockbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dabei sollen ca. 6 Personen aus einer 20-köpfigen Gruppe auf einen einzelnen 34 jährigen deutschen Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Der Geschädigte klagte im Anschluss über starke Schmerzen.

Nach den Schlägen und Tritten verließ die 20 köpfige Gruppe den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Tat beobachten, wer kann Angaben zu der 20 köpfigen Gruppe machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331208120.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

