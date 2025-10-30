PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20251030-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Wohnhaus in Neumünster

Neumünster (ots)

Letzte Woche wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus im Industriegebiet Süd festgestellt. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht nun nach Zeugen.

Am 23.10.2025 wurde in einem Einfamilienhaus in der Spreestraße in Neumünster ein Einbruch festgestellt. Die Täter gelangten gewaltsam in das Haus, indem sie die rückwärtige Terrassentür einschlugen. Das Haus wurde komplett durchwühlt und eine Bargeldsumme im sechsstelligen Bereich sowie hochwertige Uhren entwendet.

Da die Bewohner zum Tatzeitpunkt ortsabwesend waren, kann der Tatzeitpunkt lediglich vom 18.10.2025, 00:00 Uhr bis 23.10.2025, 12:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt machen? Wer hat in dem relevanten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hat jemand in der Tatortnähe Personen oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 an die Kriminalpolizei in Neumünster.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

