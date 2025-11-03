Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251103-1-PDNMS-Eine verstorbene Person nach Feuer in Aukrug

Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 01.11.2025 kam es in einer einzelnen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Aukrug zu einem Feuer. Eine Person verstarb.

Am Samstag, 01.11.2025 wurde gegen 08:00 Uhr die Feuerwehr in Aukrug sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei aus Nortorf und Neumünster in die Dorfstraße nach Aukrug-Bargfeld entsandt. In der dortigen Flüchtlingsunterkunft wurde Rauch aus einem Fenster gemeldet.

Nach der Evakuierung der Bewohner, die allesamt unverletzt blieben, konnte in der brandbetroffenen Wohnung eine verstorbene Person festgestellt werden.

Die Brandursache steht bislang nicht fest.

Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Bei der verstorbenen Person handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich um den 51-jährigen deutschen Wohnungsnehmer.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Aukrug und Hohenwestedt.

Durch das Ordnungsamt und die Freiwilllige Feuerwehr Aukrug wurde die Rückführung und die weitere Betreuung der evakuierten Personen sichergestellt.

Die betroffene Wohnung der Unterkunft wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell