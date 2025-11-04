PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251104-3. Zeugenaufruf und Warnung nach Betrugsdelikten durch falsche Polizeibeamte in Hamburg-Bramfeld und -Rissen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 03.11.2025, 10:30 Uhr bis 13:45 Uhr b) 03.11.2025, 11:30 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee b) Hamburg-Rissen, Beim Dorfgraben

Gestern kam es in den Hamburger Stadtteilen Bramfeld und Rissen zu Trickbetrügen durch falsche Polizeibeamte. Die Polizei bittet um Mithilfe und gibt Warnhinweise.

a) Nach derzeitigem Ermittlungsstand erhielt eine 84-Jährige gestern Vormittag einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der sie präventiv beraten wollte. In dem Gespräch brachte er die Seniorin dazu, ihre Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung abholen zu lassen. Hierfür verstaute sie die Wertsachen in einem Briefkasten, welche daraufhin von einem derzeit unbekannten Mann abgeholt wurden. Dieser wurde als 175 cm - 180 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einem grauen Trainingsanzug mit blauen Streifen. Die Seniorin erstattete wenig später eine Strafanzeige.

   b) Zu einem weiteren Trickbetrug zum Nachteil eines 90-jährigen 
      Mannes kam es etwa zur gleichen Zeit im Stadtteil Rissen. Nach 
      den bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior einen Anruf von
      einem angeblichen Kriminalbeamten, der ihm mitteilte, dass 
      seine Vermögenswerte in Gefahr seien und die Wertgegenstände 
      von einem Polizeibeamten dokumentiert werden müssten. Im 
      Verlauf des Gesprächs erschien der angekündigte "Kollege" an 
      der Wohnungstür und ließ sich die Wertsachen zeigen, um davon 
      Fotos zu erstellen. Während der Anrufer den 90-Jährigen am 
      Telefon weiter ablenkte, entwendete sein Komplize eine 
      Geldkassette und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - 30-40 Jahre alt
   - "südländische" Erscheinung
   - schwarze Haare
   - schlanke Statur
   - sprach Hochdeutsch
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen in beiden Sachverhalten werden beim Landeskriminalamt für Betrugsdelikte (LKA 43) geführt und dauern an. Hierbei werden auch mögliche Zusammenhänge geprüft.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Warnhinweise:

Die Polizei

   - fragt niemals telefonisch nach Art, Umfang oder Aufbewahrungsort
     Ihres Vermögens!
   - fordert Sie niemals dazu auf, Ihr Vermögen zu übergeben oder an 
     einem öffentlichen Ort zu hinterlegen!
   - setzt Sie niemals unter dem Vorwand, Ermittlungsbehörden 
     unterstützen zu müssen, unter Druck!

Außerdem weist die Polizei auf Folgendes hin:

   - Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl - ein gesundes Misstrauen ist 
     keine Unhöflichkeit!
   - Überprüfen Sie die behaupteten Angaben.
   - Beenden Sie bereits beim kleinsten Verdacht umgehend das 
     Telefonat, indem Sie auflegen. Dann rufen Sie die Polizei unter 
     110, Ihre örtliche Polizeidienststelle oder die angeblich 
     betroffene Person unter der altbekannten Rufnummer zurück.
   - Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens. Auch Verwandte, 
     Freunde oder Nachbarn können helfen, solche Taten zu verhindern.
   - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde 
     Personen.
   - Fremde Personen sollten sich nie ohne Aufsicht in den 
     Räumlichkeiten Ihrer Wohnung bewegen.
   - Lassen Sie sich nicht mit vollem Namen im Telefonbuch eintragen,
     denn die Täter suchen gezielt nach "altmodisch" klingenden 
     Vornamen.

Weitere Informationen sind auch unter diesem Link zu finden: https://www.polizei.hamburg/straftaten-zum-nachteil-aelterer-menschen

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:17

    POL-HH: 251104-2. Zeugenaufruf nach homophober Beleidigung und Bedrohung in Hamburg-Rotherbaum

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 01.11.2025, 19:35 Uhr Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee/Bundesstraße Ein Unbekannter hat am Samstagabend im Stadtteil Rotherbaum einen 35-Jährigen in mutmaßlich homophober Absicht beleidigt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge stand der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:05

    POL-HH: 251104-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Lieferservice in Hamburg-Eißendorf

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 03.11.2025, 23:20 Uhr Tatort: Hamburg-Eißendorf, Bremer Straße Am Montagabend hat ein noch Unbekannter einen Pizzalieferservice im Stadtteil Eißendorf überfallen und ist anschließend mit seiner Beute geflüchtet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat ein Unbekannter den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren