POL-HH: 251105-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Sperrung der BAB 7 und weiteren Veranstaltungen im Hamburger Stadtgebiet

Zeiten: a) Freitag, 07.11.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 05:00 Uhr b) Samstag, 08.11.2025

Orte: a) Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen der Anschlussstelle (AS) Stellingen und der AS Heimfeld b) Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende wird die BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld gesperrt. Zudem finden mehrere Demonstrationen in der Hamburger Innenstadt sowie ein Fußball-Bundesligaspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld) statt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Im Rahmen der Großbaumaßnahmen zur Erweiterung der BAB 7 sowie des Neubaus der Tunnelleitzentrale werden erneut umfangreiche Arbeiten durchgeführt, die eine 55-Stunden-Vollsperrung notwendig machen. Die Auf- und Abfahrten Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld sind bereits ab 21:00 Uhr am Freitag gesperrt.

Während der Sperrung stehen Autofahrenden Umleitungen zur Verfügung. Näheres hierzu ist auf der Homepage der Autobahn GmbH unter https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-und-neubau-tlz-55-stunden-vollsperrung-der-a7-montage-neuer-verkehrszeichenbruecken-sowie-weitere-arbeiten-und-tests-fuer-die-integration-der-neuen-tunnelleitzentrale zu entnehmen.

b) Für Samstagnachmittag sind mehrere Aufzüge und Versammlungen in der Hamburger Innenstadt angemeldet worden. Im Umfeld der Demonstrationen sind daher vorübergehende Sperrmaßnahmen erforderlich.

Am Samstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr wird ein Aufzug, ausgehend von den Hamburger Landungsbrücken über den Rödingsmarkt, die Mönckebergstraße bis zum Steindamm, durchgeführt, zu dem der Veranstalter bis zu 20.000 Teilnehmende erwartet. Am Samstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr führt ein weiterer Aufzug vom Dammtordamm über den Gänsemarkt, den Jungfernstieg zurück zum Dammtordamm. Der Veranstalter erwartet etwa 3.000 Teilnehmende.

Darüber hinaus empfängt der Hamburger SV den Bundesligisten Borussia Dortmund um 15:30 Uhr zum Heimspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld).

Um die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, bittet die Polizei, insbesondere im Bereich der Innenstadt und im Hamburger Westen, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen. Sollte das nicht möglich sein, wird gebeten, die Bereiche weiträumig zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

