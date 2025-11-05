Polizei Hamburg

POL-HH: 251105-3. Zivilfahnder erkennen mutmaßlichen Einbrecher in Hamburg-Altona-Nord wieder - Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.11.2025, gegen 00:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Altona-Nord, Plöner Straße

Dienstagsabend haben Polizeikräfte einen Mann vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, mehrere Einbruchdiebstähle in Fahrzeuge begangen zu haben. Die Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat der Region Altona (LKA 122).

Ein Anwohner bemerkte am frühen Dienstagmorgen, dass sein am Fahrbahnrand geparkter Mercedes Sprinter aufgebrochen worden war und ein weiteres Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Kurz darauf konnte er noch in unmittelbarer Nähe eine männliche Person sehen, die nach seinem Eindruck Diebesgut mit sich führte und zu Fuß in Richtung des Bahnhofes Diebsteich flüchtete. Er verständigte daraufhin die Polizei. Zeitgleich verständigte ein weiterer Anwohner den Polizeinotruf, nachdem er ein Alarmsignal aus seinem geparkten Wohnmobil erhalten hatte.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten am frühen Dienstagmorgen zunächst nicht zur Feststellung einer tatverdächtigen Person.

Zivilfahnderinnen und -fahndern des Polizeikommissariats 21 (PK 21) konnten am Dienstagabend den Tatverdächtigen anhand der vorliegenden Aufnahmen der Überwachungskamera aus dem Wohnmobil nahe des Paul-Nevermann-Platzes in Ottensen wiedererkennen.

Eine zur Unterstützung angeforderte Funkstreifenwagenbesatzung des Altonaer Polizeikommissariats nahm den 40-jährigen Spanier wenig später vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier muss er sich vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen des LKA 122 dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der Mann für weitere, gleichgelagerte Taten in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sein könnte.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell