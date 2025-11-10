PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251110-3. Polizei identifiziert Tatverdächtigen nach mutmaßlich antisemitischer Körperverletzung in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.11.2025, 16:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Kieler Straße

Sonntagnachmittag reinigte eine 63-Jährige einen sogenannten Stolperstein in Hamburg-Eidelstedt, als sie aus mutmaßlich antisemitischen Beweggründen von einem 71-Jährigen angegriffen wurde. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) ermittelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen reinigte die 63-jährige Frau anlässlich des Gedenktages der Reichspogromnacht einen Stolperstein und stellte eine Kerze auf, als unvermittelt ein 71-jähriger Kroate auf sie zukam, die Kerze auspustete und wegwarf. Weiterhin äußerte er sich antisemitisch. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann der 63-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt haben soll.

Anschließend entfernte sich der 71-Jährige, woraufhin die Frau ihn noch filmte. Als er dies bemerkte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der er ihr auch das Handy entriss.

Im Rahmen der Streife wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf die Auseinandersetzung aufmerksam und stellte im Weiteren die Personalien des 71-Jährigen fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die 63-jährige Frau wurde durch eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung am Einsatzort behandelt. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Der Staatsschutz hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:15

    POL-HH: 251110-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf 87-Jährige in Hamburg-Uhlenhorst

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 09.11.2025, 16:05 Uhr Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Finkenau Gestern Nachmittag wurde eine 87-jährige Frau von einem unbekannten Mann beraubt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als sich im Bereich ihrer Haustür plötzlich ein ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:47

    POL-HH: 251110-1. 78-Jähriger verstirbt nach Brand in Billstedter Pflegeheim

    Hamburg (ots) - Zeit: 07.11.2025, 20:04 Uhr Ort: Hamburg-Billstedt, Oberschleems Nach einem Brand am Freitagabend in einem Pflegeheim im Stadtteil Billstedt erlag ein 78-jähriger Bewohner seinen schweren Verletzungen. Das Fachkommissariat für Brandermittlungen (LKA 45) führt die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Mitarbeiter des Pflegeheims ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 12:40

    POL-HH: 251108-1. Eine vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Heimfeld

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 08.11.2025, 00:05 Uhr Tatort: Hamburg-Heimfeld, Nobléestraße In der Nacht zu Samstag ist ein 36-Jähriger durch eine 20-jährige Ukrainerin in seiner Wohnung mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Mordkommission (LKA 41) und die Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren