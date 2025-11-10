Polizei Hamburg

POL-HH: 251110-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf 87-Jährige in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.11.2025, 16:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Finkenau

Gestern Nachmittag wurde eine 87-jährige Frau von einem unbekannten Mann beraubt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Heimweg, als sich im Bereich ihrer Haustür plötzlich ein Unbekannter von hinten näherte und ihr einen Stoß gegen den Arm versetzte. Die Frau stürzte daraufhin samt Rollator zu Boden und der mutmaßliche Räuber entwendete aus dem Gehwagen ihre Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Oberaltenallee. Zwei Passanten wurden auf die Seniorin aufmerksam und verständigten die Polizei.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- 40 - 50 Jahre alt

- 170 - 175 cm groß

- "südländisches" Erscheinungsbild

- schwarze Haare

- bekleidet mit einer dunklen Jacke mit mehreren hellen Aufschriften und einer grünen Wollmütze

Die Seniorin blieb unverletzt.

Die Ermittlungen werden nun beim Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem mutmaßlichen Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell