Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Betonelement - Fahrerin im Klinikum

Nordhausen (ots)

Am Frauenberg ereignete sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kollidierte die 67-jährige Fahrerin eines Skoda mit einem Betonelement. Sowohl an dem Stein, wie auch an dem Auto, entstanden Sachschäden. Das Fahrzeug wurde mit einem Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

