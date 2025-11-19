LPI-NDH: Auto kollidiert mit Betonelement - Fahrerin im Klinikum

Göllingen (ots) - Auf der Landstraße 2290 kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Pkws sowie eines Rehs. Das Tier beabsichtigte die Straße zwischen Seega und Göllingen und zu kreuzen, als ein Auto herannahte. Das Reh kollidierte mit dem Fahrzeug und beschädigte es an der Seite. Anschließend flüchtete das Wildtier in die Flur. Der Verletzungsgrad bei dem Reh ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

