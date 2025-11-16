PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfälle am Wochenende vom 14.-16.11.2025

Dienstgebiet PI Mayen (ots)

Am Wochenende vom 14.11.-16.11.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen insgesamt zehn Verkehrsunfälle. Bei neun davon kam es lediglich zu Sachschäden, darunter waren insgesamt vier Wildunfälle und zwei Unfälle, bei denen der Unfallverursacher geflüchtet ist.

Unfall mit Personenschaden

Am 14.11.2025 kam es in der Koblenzer Straße im Bereich der Einmündung zum Schnellrestaurant in der Nähe des Einkaufsmarktes zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Der PKW-Fahrer übersah beim Einbiegen auf das Grundstück das entgegenkommende Leichtkraftrad. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Unfallflucht

In der Nacht vom 13.11. auf den 14.11.2025 wurde in Mayen auf dem Schotterparkplatz Im Keutel ein weißer Opel Astra durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Am Samstagabend den 15.11.2025 fuhr ein bislang unbekannter PKW in Ettringen in der Bergstraße Höhe Hausnummer 44 gegen ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Schild wurde dabei gegen die Hauswand gedrückt. Beim Unfallverursacher müsste es sich um einen schwarzen Seat handeln. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

