Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche Ladendiebe

Kaiserslautern (ots)

Zwei Mädchen sind am Dienstagnachmittag bei einem Diebstahl in einem Geschäft in der Fußgängerzone erwischt worden. Der Ladendetektiv beobachtete die zwei 15- und 16-Jährigen dabei, wie sie von einer Kette und einem Armband die Etiketten entfernten und das Geschäft verlassen wollten. Der Detektiv hielt die beiden bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Die Einsatzkräfte brachten die Heranwachsenden zur Dienststelle und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten. Die zwei Mädchen erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt bis zum nächsten Tag. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. |elz

