Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Spiegelabtreter gestellt

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Verdacht steht, Autospiegel abgetreten zu haben, muss sich jetzt ein 46-Jähriger verantworten. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag (11. März 2025) in der Richard-Wagner-Straße aufgefallen, dort hatte er Abfalleimer umgeworfen. Zeugen beschrieben zudem ein lautes Geräusch, das sich wie ein "Zerplatzen" angehört habe. Wie sich herausstellte, waren an zwei parkenden Autos Außenspiegel beschädigt. Am Musikerplatz traf die Polizei den Verdächtigen an und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung. Der Mann räumte die Tat ein. Gegen ihn wird jetzt strafrechtlich ermittelt. Weil er psychisch auffällig war, brachten ihn Einsatzkräfte der Ordnungsbehörde in eine Klinik. |erf

