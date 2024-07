Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Einkaufsmarkt), Montag, der 22.07.2024, zwischen 00:00 Uhr und 13:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise zwei doppelverglaste Scheiben des Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar. Tel. 05571-80060.

