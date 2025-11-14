Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Herbeiführen einer Brandgefahr

Ettringen (ots)

Am Freitag, dem 07.11.2025, gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Baumstamm nordöstlich von Ettringen, in unmittelbarer Nähe zur dortigen Schutzhütte, gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein dort liegender Abschnitt eines gefällten Baumstamms vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Auch wenn lediglich ein geringer Sachschaden entstand, bestand aufgrund des umliegenden Baumbestandes Brandgefahr.

Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 02651 / 801-0 bei der Kriminalinspektion Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell