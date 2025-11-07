Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall ohne Führerschein und Zulassung

Cochem (ots)

Einem 23-jährigen aus dem Kreisgebiet Cochem-Zell wurde am Freitag ein Verkehrsunfall zum Verhängnis, an dessen Zustandekommen er eigentlich keine Schuld hatte. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin von einer Freifläche auf die L 99 bei Hauroth auf, ohne auf die Vorfahrt eines Motorradfahrers zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten jedoch das manipulierte Kennzeichen des Motorrades auf. Die TÜV- und Zulassungsplaketten waren lediglich Kopien und mit Folie auf das Kennzeichen geklebt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein mehr hatte. Sein Motorrad sowie das Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell