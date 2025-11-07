PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall ohne Führerschein und Zulassung

Cochem (ots)

Einem 23-jährigen aus dem Kreisgebiet Cochem-Zell wurde am Freitag ein Verkehrsunfall zum Verhängnis, an dessen Zustandekommen er eigentlich keine Schuld hatte. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin von einer Freifläche auf die L 99 bei Hauroth auf, ohne auf die Vorfahrt eines Motorradfahrers zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Beamten jedoch das manipulierte Kennzeichen des Motorrades auf. Die TÜV- und Zulassungsplaketten waren lediglich Kopien und mit Folie auf das Kennzeichen geklebt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein mehr hatte. Sein Motorrad sowie das Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  07.11.2025 – 17:38

    POL-PDMY: Pressenachmeldung Verkehrsunfall mit Linienbus in Mayen

    Mayen (ots) - Am 07.11.2025 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Habsburgring in Mayen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Linienbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte hierbei sieben PKW. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Personen leichtverletzt, mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Habsburgring musste ...

    mehr
  07.11.2025 – 14:41

    POL-PDMY: Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen

    Mayen (ots) - Am 07.11.2025 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus und sechs PKW beteiligt waren. Aktuell sind Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Der Habsburgring ist in Höhe des ZOB aktuell voll gesperrt. Es erfolgt eine Pressenachmeldung, bitte von weiteren Rückfragen aktuell absehen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  07.11.2025 – 11:52

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Wirft (ots) - In der Zeit vom 06.11. 21:00 Uhr bis 07.11.2025 6:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schulstraße/ Einmündung Lindenweg in der Ortslage Wirft. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich während eines Abbiegevorgangs einen parkenden PKW (HONDA) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage und der zu erkennenden Fahrspuren auf der ...

    mehr
