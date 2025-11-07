PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen

Mayen (ots)

Am 07.11.2025 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Linienbus und sechs PKW beteiligt waren. Aktuell sind Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Der Habsburgring ist in Höhe des ZOB aktuell voll gesperrt. Es erfolgt eine Pressenachmeldung, bitte von weiteren Rückfragen aktuell absehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

