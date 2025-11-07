Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Siegfriedstraße (ots)

Am 06.11.2025, kam es in der Zeit von ca. 19:25 Uhr bis 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen Pkw, Volvo V 60 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell