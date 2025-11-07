PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Siegfriedstraße (ots)

Am 06.11.2025, kam es in der Zeit von ca. 19:25 Uhr bis 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen Pkw, Volvo V 60 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 22:44

    POL-PDMY: Wasserrohrbruch führt zu Einschränkungen in der Wasserversorgung

    Mayen (ots) - An der B258 in der Gemarkung Mayen kam es am heutigen Abend zu einem Wasserrohrbruch einer Hauptleitung. Aus diesem Grund wird es in folgenden Gemeinden / Bereichen zu Einschränkungen in der Wasserversorgung kommen: Ortsgemeinde Monreal(keine Wasser) Geisbüschhof Mayen (kein Wasser) Siedlung Cond Mayen (kein Wasser) Ortsgemeinde Gering (Einschränkung ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:55

    POL-PDMY: Sonderkontrollen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

    Remagen (ots) - Am 31.10.2025 wurden durch Beamte und Beamtinnen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen zwischen 17 - 01 Uhr entlang der Bundesstraße 9 stationäre Kontrollstellen betrieben und parallel mobile Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" anlässlich Halloween durchgeführt. Bei 81 kontrollierten Fahrzeugen konnten ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:37

    POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti an Trafohäuschen

    Bell, Hochsteinring (ots) - Vermutlich in der Halloweennacht wurde das Trafohäuschen im Bell mit mehreren bunten, dicken Filzstiften beschmiert. Der Schaden wurde am 02.11.2025 durch Anwohner festgestellt. Die sinnlose Sachbeschädigung verursachte einen Sachschaden von ca. 500.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

    mehr
