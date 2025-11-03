PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti an Trafohäuschen

Bell, Hochsteinring (ots)

Vermutlich in der Halloweennacht wurde das Trafohäuschen im Bell mit mehreren bunten, dicken Filzstiften beschmiert. Der Schaden wurde am 02.11.2025 durch Anwohner festgestellt. Die sinnlose Sachbeschädigung verursachte einen Sachschaden von ca. 500.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 09:27

    POL-PDMY: Sachbeschädigungen von 5 Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Mayen, Siegfriedstraße (ots) - In der Nacht vom 01. auf 02.11.2025 kam es zu Sachbeschädigungen an 5 Fahrzeugen, die in der Siegfriedstraße geparkt waren. Bislang unbekannte Täter beschädigten, an den Pkw, Mazda 6, BMW 323 i, Seat Ibiza, Fiat Punto und einem Skoda 6Y, die Heckscheibenwischer. Die Täter hinterließen einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 20:23

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden / Zeugen gesucht

    Remagen (ots) - Brohl-Lützing. Am Dienstag, 21.10.2025, kam es auf der B 412 zwischen Brohl-Lützing und Burgbrohl zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer. Demnach befuhr der Radfahrer gegen 05:30 Uhr die B 412 in Fahrtrichtung Burgbrohl. Nach seinen Angaben wurde er in Höhe des ersten Bahnüberganges der Brohltalbahn so dicht von einem Pkw ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 14:34

    POL-PDMY: PKW durch herabgefallenen Farbeimer beschädigt

    Mayen, St-Veit-Straße (ots) - Am 31.10.2025 wurde der Polizei in Mayen gegen 17:00 Uhr ein Farbeimer auf der St.-Veit-Straße in Mayen in Höhe der Metzgerei gemeldet. Der Farbeimer fiel vermutlich von der Ladefläche eines bislang unbekannten Fahrzeugs herunter und zerplatzte durch die Wucht auf der Straße. Die Farbe ergoss sich über die gesamte Fahrbahn, weiterhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren