Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW durch herabgefallenen Farbeimer beschädigt

Mayen, St-Veit-Straße (ots)

Am 31.10.2025 wurde der Polizei in Mayen gegen 17:00 Uhr ein Farbeimer auf der St.-Veit-Straße in Mayen in Höhe der Metzgerei gemeldet. Der Farbeimer fiel vermutlich von der Ladefläche eines bislang unbekannten Fahrzeugs herunter und zerplatzte durch die Wucht auf der Straße. Die Farbe ergoss sich über die gesamte Fahrbahn, weiterhin wurde ein in unmittelbarer Nähe geparkter PKW dadurch mit Farbe vollgespritzt. Bislang ist nicht bekannt, wer diesen Farbeimer verloren haben könnte. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei in Mayen erbeten. Die Fahrbahn musste durch die Stadt Mayen gereinigt werden.

