Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - drei tote Kaninchen aufgefunden

Eppenberg (ots)

Am 08.10.2025 meldete eine Spaziergängerin der Polizei den Fund von drei toten Kaninchen. Die Tiere lagen am Rande eines Wirtschaftswegs, an einer Schonung in unmittelbarer Nähe eines Windrades zwischen Laubach und Eppenberg, in Verlängerung der Straße "Am Keer" in Eppenberg.

Bei den Tieren handelt es sich um zwei weibliche, weiße Kaninchen mit braunen Flecken sowie ein kastriertes, männliches Kaninchen mit braun-weiß geschecktem Fell (vermutlich Löwenkopfkaninchen). Eine veterinärmedizinische Untersuchung ergab, dass die Tiere getötet wurden.

Die Kriminalpolizei Mayen ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem genannten Bereich sowie zu möglichen Haltern der Tiere.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen, Telefon: 02651 / 801-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell