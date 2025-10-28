PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Kaminbrand in Kottenheim

Mayen (ots)

Am 28.10.2025 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Kaminbrand in 56736 Kottenheim, Hausener Str. Durch Anwohner wurde im außen liegenden Bereich eine übermäßige Rauchentwicklung wahrgenommen. Die Bewohner des Objekts befanden sich zuhause, konnten sich jedoch in Sicherheit bringen, sodass kein Personenschaden entstanden ist. Die vorläufige Schadensschätzung beläuft sich auf ca. 20.000EUR, das Objekt ist aktuell unbewohnbar. Im Einsatz waren neben der Polizei Mayen auch die Feuerwehr der VG Vordereifel sowie die Feuerwehr Mayen. Durch den Einsatz mussten die umliegenden Straßen komplett gesperrt werden. Die Ursache für den Brand wird im Weiteren mit einem sachverständigen Schornsteinfeger ermittelt.

