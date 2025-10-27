Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Crime Night der Kriminalinspektion Mayen und der Polizeiinspektion Remagen

Mayen (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 findet von 17:00 bis 20:00 Uhr bei der Polizeiinspektion in Remagen eine Crime Night statt. Bei der Crime Night bieten wir Einblicke in die verschiedenen Kriminalkommissariate sowie die Möglichkeit sich vor Ort mit echten Ermittlerinnen und Ermittlern auszutauschen und die Polizei in all ihren Bereichen kennenzulernen. Über die Arbeit der Spurensicherung bei einer Tatortaufnahme bis hin zur Diensthundestaffel im Einsatz. Zusätzlich bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Eine Anmeldung für die Veranstaltung in Remagen ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf euch!

