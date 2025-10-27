PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Crime Night der Kriminalinspektion Mayen und der Polizeiinspektion Remagen

Mayen (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 findet von 17:00 bis 20:00 Uhr bei der Polizeiinspektion in Remagen eine Crime Night statt. Bei der Crime Night bieten wir Einblicke in die verschiedenen Kriminalkommissariate sowie die Möglichkeit sich vor Ort mit echten Ermittlerinnen und Ermittlern auszutauschen und die Polizei in all ihren Bereichen kennenzulernen. Über die Arbeit der Spurensicherung bei einer Tatortaufnahme bis hin zur Diensthundestaffel im Einsatz. Zusätzlich bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Eine Anmeldung für die Veranstaltung in Remagen ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf euch!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
PHK Adams
Telefon: 02651-801-413
E-Mail: pdmayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 02:40

    POL-PDMY: Unfallflucht im Enderttal - Zeugen gesucht

    Cochem (ots) - Am Montag, den 20.10.2025, kam es um circa 18:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 98 zwischen Cochem und Landkern. Hierbei kam ein PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei dem PKW dürfte es sich wahrscheinlich um einen dunklen BMW handeln. An der Unfallörtlichkeit konnten entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden werden. Ein zweiter PKW war nicht beteiligt. Der ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 04:56

    POL-PDMY: Unfallflucht auf der B 258

    Mayen, B 258 (ots) - Am Montag, 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr kam es auf der B 258 zwischen Mayen und Mayen-Kürrenberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer PKW, welcher in Richtung Nürburgring gefahren ist, hatte die Kurve nahe der Einmündung der L 98 geschnitten, sodass ein entgegenkommender PKW ausweichen musste und dabei verunfallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren