PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht auf der B 258

Mayen, B 258 (ots)

Am Montag, 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr kam es auf der B 258 zwischen Mayen und Mayen-Kürrenberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein weißer PKW, welcher in Richtung Nürburgring gefahren ist, hatte die Kurve nahe der Einmündung der L 98 geschnitten, sodass ein entgegenkommender PKW ausweichen musste und dabei verunfallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen und der Fahrer des weißen PKW, bei dem es sich um einen Audi handeln dürfte, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:53

    POL-PDMY: Lukasmarkt 2025

    Mayen (ots) - Der Lukasmarkt (größtes Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz) fand vom 11. bis zum 19.10.2025 im Innenstadtbereich von Mayen statt. Der Veranstaltungsbereich erstreckte sich von der Polcher Straße über den Boemundring, sowie den gesamten Marktplatz und deren Zuwegungen. Schätzungsweise suchten insgesamt ca. 250.000 Veranstaltungsbesucher den Lukasmarkt auf. Der Polizeieinsatz erfolgte gemäß den Einsatzplanungen der Polizeiinspektion Mayen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren