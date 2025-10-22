PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schnupperpraktikum bei der Polizei Cochem

POL-PDMY: Schnupperpraktikum bei der Polizei Cochem
  • Bild-Infos
  • Download

Cochem (ots)

Vom 13.10.-16.10.2024 fand in den Herbstferien ein 4-tägiges Schnupperpraktikum, durchgeführt von der Polizei Cochem, statt. Sechs interessierte Schüler erhielten Informationen über den interessanten und abwechslungsreichen Polizeiberuf.

Den ersten Tag verbrachten die Schüler bei der Polizeiinspektion Cochem. Hier bekamen sie einen Einblick in die vielen verschiedenen Sparten des Berufes, sowie den Alltag auf einer Polizeidienststelle. Die Kollegen zeigten den interessierten Jugendlichen ihre Einsatzmittel, welche sie auch, wie im Falle der Schutzweste, selbst mal anziehen durften. Anschließend führten die Kollegen Verkehrskontrollen durch, bei denen sie, mit Erlaubnis der zu Kontrollierenden, den Kollegen über die Schulter schauen durften.

In den kommenden Tagen erfolgten Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei in Mayen und der Polizeiautobahnstation in Mendig. Ebenso erfolgte ein Besuch des Schieß- und Einsatzzentrums der Polizei am Standort Mendig.

Des Weiteren wurde das Aufgabenfeld der Polizeihundestaffel vorgestellt.

Am letzten Tag wurden die Schüler zum Campus der Polizei in Lautzenhausen am Flughafen Hahn begleitet. Dort erhielten Sie Informationen über das Studium und durften ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

Insgesamt zeigten sich alle vom Polizeiberuf sehr begeistert.

Die nächsten Schnupperpraktika werden im neuen Jahr durch die Polizei Cochem in den Oster- und Herbstferien angeboten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Bianca Schuhmacher

Telefon: 02671-984-228

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren