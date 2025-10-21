PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Lukasmarkt 2025

Mayen (ots)

Der Lukasmarkt (größtes Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz) fand vom 11. bis zum 19.10.2025 im Innenstadtbereich von Mayen statt. Der Veranstaltungsbereich erstreckte sich von der Polcher Straße über den Boemundring, sowie den gesamten Marktplatz und deren Zuwegungen. Schätzungsweise suchten insgesamt ca. 250.000 Veranstaltungsbesucher den Lukasmarkt auf. Der Polizeieinsatz erfolgte gemäß den Einsatzplanungen der Polizeiinspektion Mayen. Herausragende polizeiliche Ereignisse waren nicht zu verzeichnen; so wurden im gesamten Veranstaltungszeitraum lediglich elf Körperverletzungsdelikte und wenige andere Straftaten angezeigt, was dem Niveau der Vorjahre entspricht. An allen Veranstaltungstagen wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine mobile Wache als Anlaufpunkt der Polizei auf dem Marktgelände betrieben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
  • 20.10.2025 – 12:05

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    B412 zw. Burgbrohl und Brohl-Lützing (ots) - Am 20.10.2025 kam es gegen 08:00 Uhr im Bereich der Netzer Mühle auf der B 412/Brohl-Lützing zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Remagen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

  • 18.10.2025 – 14:10

    POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

    Mayen (ots) - Am Freitag, 17.10.2025, gegen 18:10 Uhr kam es auf der B 262 von der Autobahn 48 kommend in Fahrtrichtung Mayen zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen, bei denen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden seien. Kurz vor der Ortseinfahrt Mayen bog der Fahrer des schwarzen Seat Leon (Kennzeichen ist der Polizei bekannt)auf die B 258 in Richtung Nürburgring ab und setzte seine gefährliche Fahrweise ...

  • 15.10.2025 – 10:39

    POL-PDMY: Brand

    Mendig, Heinrich-Heine-Straße (ots) - Am 14.10.2025, wurde die Polizei Mayen gegen, 13:10 Uhr, über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Kenntnis gesetzt. Nachbarn hatte eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese kam mit 35 Einsatzkräften, der Feuerwehren Mendig, Bell und Thür vor Ort und konnte durch rasches Eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Bei Eintreffen des Streifenwagens war der Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem ...

