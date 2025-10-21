Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Lukasmarkt 2025

Mayen (ots)

Der Lukasmarkt (größtes Volksfest im nördlichen Rheinland-Pfalz) fand vom 11. bis zum 19.10.2025 im Innenstadtbereich von Mayen statt. Der Veranstaltungsbereich erstreckte sich von der Polcher Straße über den Boemundring, sowie den gesamten Marktplatz und deren Zuwegungen. Schätzungsweise suchten insgesamt ca. 250.000 Veranstaltungsbesucher den Lukasmarkt auf. Der Polizeieinsatz erfolgte gemäß den Einsatzplanungen der Polizeiinspektion Mayen. Herausragende polizeiliche Ereignisse waren nicht zu verzeichnen; so wurden im gesamten Veranstaltungszeitraum lediglich elf Körperverletzungsdelikte und wenige andere Straftaten angezeigt, was dem Niveau der Vorjahre entspricht. An allen Veranstaltungstagen wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine mobile Wache als Anlaufpunkt der Polizei auf dem Marktgelände betrieben.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell