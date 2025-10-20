PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B412 zw. Burgbrohl und Brohl-Lützing (ots)

Am 20.10.2025 kam es gegen 08:00 Uhr im Bereich der Netzer Mühle auf der B 412/Brohl-Lützing zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dessen Hergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Remagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-9382-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 14:10

    POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

    Mayen (ots) - Am Freitag, 17.10.2025, gegen 18:10 Uhr kam es auf der B 262 von der Autobahn 48 kommend in Fahrtrichtung Mayen zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen, bei denen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden seien. Kurz vor der Ortseinfahrt Mayen bog der Fahrer des schwarzen Seat Leon (Kennzeichen ist der Polizei bekannt)auf die B 258 in Richtung Nürburgring ab und setzte seine gefährliche Fahrweise ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:39

    POL-PDMY: Brand

    Mendig, Heinrich-Heine-Straße (ots) - Am 14.10.2025, wurde die Polizei Mayen gegen, 13:10 Uhr, über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Kenntnis gesetzt. Nachbarn hatte eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese kam mit 35 Einsatzkräften, der Feuerwehren Mendig, Bell und Thür vor Ort und konnte durch rasches Eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Bei Eintreffen des Streifenwagens war der Brand bereits gelöscht. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:16

    POL-PDMY: Mehrere schwere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Serientat - Zeugen gesucht

    Mayen (ots) - In der Nacht vom 13. auf 14.10.2025, kam es in Mayen zu mehreren Aufbrüchen von Kraftfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter hatten es speziell auf Firmenfahrzeug abgesehen. Es wurden gezielt Fahrzeuge aufgesucht, die Werkzeuge, Gartengeräte und Baumaschinen geladen hatten. Insgesamt wurden 6 Fahrzeuge angegangen. Die Täter verschafften sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren