Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 18:10 Uhr kam es auf der B 262 von der Autobahn 48 kommend in Fahrtrichtung Mayen zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen, bei denen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden seien. Kurz vor der Ortseinfahrt Mayen bog der Fahrer des schwarzen Seat Leon (Kennzeichen ist der Polizei bekannt)auf die B 258 in Richtung Nürburgring ab und setzte seine gefährliche Fahrweise fort. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise machen können oder konkret gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

