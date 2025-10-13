PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Diebstahl von Tonkreuz aus Baucontainer

Mayen (ots)

Im Zeitraum 06.10-08.10.2025 wurde aus einem Baucontainer, der sich in der Hauptstraße in 53506 Ahrbrück befand, ein Tonkreuz entwendet. Besagtes Kreuz stammt aus der zuvor dort befindlichen Kirche, die aufgrund von Flutschäden abgerissen werden musste. Das Kreuz wurde während der Arbeiten im Baucontainer aufbewahrt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Adenau entgegen. (02691/925-0)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 11:27

    POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Moselkern

    Moselkern (ots) - Vermutlich in der Nacht von Samstag, 11.10.25 auf Sonntag, 12.10.25 sind unbekannte Täter in die Lagerhalle der Ortsgemeinde Moselkern eingebrochen. Es wurde ein Seitenfenster eingeschlagen und diverse Räume in dem Gebäude betreten. Zum Verlassen der Halle konnte das Eingangstor von innen geöffnet werden. Es wurden mehrere Maschinen, u. a. Rasenmäher und hochwertige Elektrogeräte entwendet. Die ...

  • 13.10.2025 – 11:03

    POL-PDMY: Körperverletzungen auf dem Lukasmarkt

    Mayen, Boemundring (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025, geriet eine Gruppe von fünf Personen gegen 17:10 Uhr, an der Attraktion "Hau den Lukas" in einen Streit. Während eines Vorbeischiebens eines Kinderwagens im engen Raum innerhalb der Menschenmenge, konnte man sich offensichtlich verbal nicht einigen. Die Personen schlugen aufeinander ein und zogen sich an den Haaren. Die Auseinandersetzungen konnten durch eine in der ...

  • 13.10.2025 – 05:24

    POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Adenau am Wochenende vom 10.10.2025 - 12.10.2025

    Adenau (ots) - Am vergangenen Wochenende fand in der Ortslage Insul das Oktoberfest statt. Die Veranstaltung lief aus polizeilicher Sicht an allen Tagen friedlich ab. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein Besucher auf dem Heimweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 24-jährigen PKW-Fahrer konnte im Rahmen der Kontrolle Alkoholgeruch ...

