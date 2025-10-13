PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl in Moselkern

Moselkern (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 11.10.25 auf Sonntag, 12.10.25 sind unbekannte Täter in die Lagerhalle der Ortsgemeinde Moselkern eingebrochen. Es wurde ein Seitenfenster eingeschlagen und diverse Räume in dem Gebäude betreten. Zum Verlassen der Halle konnte das Eingangstor von innen geöffnet werden. Es wurden mehrere Maschinen, u. a. Rasenmäher und hochwertige Elektrogeräte entwendet. Die genaue Anzahl der Geräte sowie deren Wert muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, Tel: 02671- 9840

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem

R. Hausmann, EPHK

Telefon: 02671- 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

