Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Adenau am Wochenende vom 10.10.2025 - 12.10.2025

Adenau (ots)

Am vergangenen Wochenende fand in der Ortslage Insul das Oktoberfest statt. Die Veranstaltung lief aus polizeilicher Sicht an allen Tagen friedlich ab. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte ein Besucher auf dem Heimweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 24-jährigen PKW-Fahrer konnte im Rahmen der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine hohe Atemalkoholkonzentration. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Durch die Polizei Adenau wurden insgesamt 9 Verkehrsunfälle aufgenommen. Ein Motorradfahrer wurde im Zusammenhang eines Verkehrsunfalls leicht verletzt, ein Rennradfahrer wurde hingehend schwer verletzt. Der 60-jährige Rennradfahrer stürzte aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt in einer gefälligen Kurve. Der Radfahrer musste mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Bei einem weiteren Verkehrsunfall flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Ferner kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 66-jährige PKW-Führer kollidierte in einer Kurve seitlich mit einem entgegenkommenden PKW. Die Beifahrerin des entgegenkommenden PKW wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine erhebliche Atemalkoholkonzentration. Zusätzlich konnte bei dem Unfallverursacher das berauschende Mittel THC im Urin nachgewiesen werden. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Des Weiteren wurde am Samstagabend in der Ortslage Hönningen ein BMW E46 entwendet. Hierzu wurde bereits eine gesonderte Pressemeldung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Vogels, PK
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

