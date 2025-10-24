PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht im Enderttal - Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Montag, den 20.10.2025, kam es um circa 18:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 98 zwischen Cochem und Landkern. Hierbei kam ein PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei dem PKW dürfte es sich wahrscheinlich um einen dunklen BMW handeln. An der Unfallörtlichkeit konnten entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden werden. Ein zweiter PKW war nicht beteiligt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Da die L98 zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, bittet die Polizei Cochem um Zeugenhinweise unter 02671-9840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

