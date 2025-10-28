POL-PDMY: Polizeiinspektion in Cochem lädt zum Bewerbungstraining ein - Polizei Cochem gibt Einblicke in Einstellungstest und Studium

Polizeidirektion Mayen

Cochem (ots)

Am Samstag, den 29. November 2025 von 12.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr lädt die Polizei Cochem Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 10 ein. Es gibt Einblicke in den Einstellungstest und in das Studium der Polizei Rheinland-Pfalz. Des Weiteren werden wir auch in Bezug auf den sportlichen Teil des Einstellungstests aktiv. Wir treffen uns am 29.11.2025, 12.00 h in der Polizeiinspektion in Cochem in der Moselstraße 31. Die Anzahl ist auf maximal 20 Teilnehmende begrenzt.

Interesse geweckt? Anmeldung bitte unter Angabe des vollständigen Namens, Alter und tel. Erreichbarkeit über E-Mail: PICochem.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Schnell sein lohnt sich, die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 begrenzt. Weitere Informationen sind auch dem beigefügten Flyer zu entnehmen.

Wir freuen uns auf gute Gespräche.

Das Einstellungsteam der Polizei Cochem.

