Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polch, Vor Geisenach (ots)

Am 28.10.2025, kam es in der Zeit von ca. 11:15 Uhr bis 11:28 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte bei einem Rangiermanöver einen, roten, parkenden, PKW, Audi AVANT und verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 500.- EUR, zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

